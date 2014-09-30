Розкол в партії Ляшка: вінницькі радикали звинуватили боса у продажу партії регіоналам

Так, екс-глава штабу Радикальної партії на виборах президента 2014 року у Вінницькій області Володимир Мисецький заявив про те, що Олег Ляшко виключив керівництво обласного та міського відділення зі складу партії і продав партію олігархам, пише "Обозреватель".

"Він продав Вінницький центр вінницьким олігархам за серйозні гроші, нас, керівництво, обласного та міського відділення виключив з партії", - заявив Мисецький

Також, екс-глава штабу заявив про те, що новий начальник штату Валерій Вощевський набирає людей з Партії Регіонів.

"Нинішній склад партії, начальник Вощевський, який пропрацював на Януковича в його уряді, набирає регіоналів, яким є чим заплатити Ляшко. Якщо ви стали членом партії Ляшка, то він рано чи пізно витре про вас ноги", - заявив Мисецький.