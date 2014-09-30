Поїзди з окупованого Криму до Москви скасували на чотири дні

Як повідомляє прес-служба так званого "міністерства транспорту" Криму, "з 6 до 9 жовтня через ремонт у Запорізькій області скасовано рейси поїздів, що курсують із Криму до Москви й назад".

«Ремонтні роботи проводитимуться на залізничній колії перегону Федорівка – Обільне. Планується виконати демонтаж трьох дефектних пролітних будов недіючого шляхопроводу над головними коліями перегону», - повідомили у прес-службі.

Читайте такожКурсування поїзда Маріуполь - Харків продовжили до 6 жовтняУ цей період припиняється проходження поїздів: № 97 Москва – Керч 7 жовтня; №98 Керч – Москва 6 жовтня; № 18 Севастополь – Москва 8 жовтня; № 67 Москва – Сімферополь 9 жовтня; № 17 Москва – Севастополь 7 жовтня; №68 Сімферополь – Москва 6 жовтня; №98 Керч – Москва 8 жовтня; №97 Москва – Керч 9 жовтня; №40 Сімферополь – Москва 8 жовтня; №39 Москва – Сімферополь 9 жовтня.