У Запорізькій області затримали мікроавтобус з арсеналом зброї (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, автомобіль, «начинений» вогнепальною зброєю й вибуховими речовинами, було затримано сьогодні співробітниками спецбатальйону запорізької міліції «Скіф» на блокпосту в районі смт Куйбишеве (Куйбишевський район Запорізької області – один із районів поблизу зони АТО - УНІАН).

«Близько 10 ранку до блокпоста біля Куйбишевого під'їхав автомобіль-евакуатор «Тата» із завантаженим мікроавтобусом, у салоні якого окрім водія перебували 2 пасажирів. Вони заявили, що не мають ні зброї, ні інших протизаконних предметів, але один із співробітників міліції помітив у кишені пасажира предмет, що нагадує запал ручної гранати. Автомобіль було піддано ретельному огляду, в ході якого міліціонери виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів», - повідомили у ВЗГ.

Читайте такожУ Шостці міліціонери вилучили у чоловіка при перевезенні арсенал зброїЗа даними Запорізького главку міліції, в спеціально обладнаних в евакуаторі й мікроавтобусі схованках співробітники «Скіфа» виявили 6 протитанкових гранатометів РПГ-26 і РПГ-18, 38 ручних гранат, близько 10 000 набоїв різного калібру, в основному для автомата Калашникова.

Інформацію про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 КК України – «Незаконне поводження із зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами». Походження й мета ввезення арсеналу зброї встановлюються.