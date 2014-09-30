Всі охочі студенти та викладачі з Донеччини зможуть переїхати до нового місця дислокації вишів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це губернатор заявив сьогодні на зустрічі зі студентами Маріупольського державного університету, відповідаючи на питання про вимушений переїзд низки донецьких вищих навчальних закладів в інші регіони України.

«Ми робимо все можливе, щоб всі бажаючі студенти та викладачі змогли переїхати до нового місця дислокації вишів. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб там їхнє проживання було безкоштовним, щоб викладачі своєчасно отримували зарплати, а студенти - стипендії», - заявив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра освіти і науки Сергія Квіта, Донецький національний університет буде переведено у Вінницю.