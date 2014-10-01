Тимчук: у Донецьку зникають російські військові
08:25, 01 жовтня 2014Політика
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У Донецьку зафіксовані випадки зникнення російських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
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"За твердженнями терористів, це свідчить про діяльность в місті проукраїнських партизан", - написав Дмитро Тимчук.
Крім цього, він повідомив, що у місті тривають перестрілки між окремими групами бойовиків, а також обстріл з їх боку підрозділів армії РФ. "Подібні випадки зафіксовані в районі Донецька (селище Фрунзе, район облаштованої бази російських військ), Докучаєвськ, Красний Луч (між місцевими бойовиками і російськими козаками). У ході перестрілок використовуеться важке озброєння", - зазначив Дмитро Тимчук.
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