ЗМІ: Почався бій за Донецький аеропорт

У місті чути інтенсивну кулеметну стрілянину. Бою передувала 15-хвилинна артпідготовка, пише Сегодня.

Жителі Київського району Донецька після двогодинного затишшя знову спускаються в підвали.

Крім того, багато батьків побоюються провокацій і бояться, що завтра артобстріл продовжиться і по місту, оскільки бойовики зобов'язали городян привести дітей до школи.

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Нагадаємо, Донецький міжнародний аеропорт ім.Сергія Прокоф'єва став територією запеклого протистояння українських військових і бойовиків з 26 травня 2014 року. Після цього аеропорт Донецька призупинив обслуговування рейсів, тому що терористи зажадали вивести військовослужбовців, які охороняли цей стратегічний об'єкт.

26 травня почався штурм аеропорту бойовиками батальйону "Восток". Після цього бойовики багато разів штурмували аеропорт за допомогою важкої артилерії, обстрілюючи позиції українських військових і добровольчих батальйонів, які контролюють території старого і нового терміналів.