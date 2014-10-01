Луганська ОДА запропонувала змінити територіальний устрій області

Як повідомляє Луганська ОДА на своїй сторінці у Facebook, метою цих постанов є упорядкування адміністративно-територіальних відносин у сучасних умовах та забезпечення життєдіяльності у населених пунктах.

Читайте такожУ ЦВК розповіли, у скількох округах Донеччини та Луганщини є можливість провести вибориПроектами передбачено передати в адміністративне підпорядкування Новоайдарського району Луганської області:

місто Щастя Жовтневого району Луганської міської ради;

села Трьохізбенка та Кримське Слов’яносербського району,

в адміністративне підпорядкування Попаснянського району:

міста Гірське та Золоте, селища міського типу Тошківка та Нижнє, які на цей час адміністративно підпорядковані Первомайській міській раді;

селище міського типу Новотошківське, яке на цей час адміністративно підпорядковане Кіровській міській раді;

селище міського типу Чорнухине, яке на цей час перебуває у складі Перевальського району.

Внаслідок прийняття вищевказаних постанов вдасться розв’язати багато проблем. На сьогодні міста та селища, про які йдеться в постановах, що адміністративно підпорядковані Луганській, Первомайській та Кіровській міським радам знаходяться під контролем української влади, але не в змозі реалізовувати свої повноваження в повному обсязі, особливо у бюджетній сфері, оскільки міста Луганськ, Первомайськ, Кіровськ знаходяться під контролем незаконних збройних формувань.

Прийняття зазначених проектів постанов дозволить упорядкувати адміністративні зв’язки між окремими населеними пунктами, які були розірвані внаслідок проведення антитерористичної операції, забезпечити їх життєдіяльність за українським законодавством.