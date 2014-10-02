Через "Ізварине" на Донбас перекинута російська бойова техніка

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його інформацією, одночасно з української території в Росію виведено 2 РСЗВ "Град", 4 БМП і 47 вантажних автомобілів.

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"Зафіксоване відведення з Луганська терористичнихугруповань, раніше прибулих з Краснодону. Бойовиків перекидають на територію Росії, в навчальний центр ГРУ ГШ ЗС РФ в районі Ростова-на-Дону. Терористам повідомляють, що після проходження навчання вони будуть перекидатися в складі ДРГ в Україну, на території, контрольовані українськими військами", - повідомляє Дмитро Тимчук.