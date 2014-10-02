У Криму помічений потяг з БТРами з написами "За Донбас" і "За Новоросію"

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За оперативною інформацією, на станції Остряково в тимчасово окупованому Криму зафіксовано вантажний потяг з платформами, на яких розміщені 5 БТРів з написами "За Донбас" і "За Новоросію",- зазначив він.

Представник РНБО допускає, що "це може бути ротація тих сил, які знаходяться недалеко від адміністративної межі з Херсонською областю".