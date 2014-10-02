Бойовики закликають Путіна ввести війська на Донбас (відео)

"Я сам росіянин, працював на шахті у Воркуті, отримував непогані гроші, але приїхав сюди. У мене тут в Первомайську була дружина, я вивіз її. 2 місяці доньці і 6 років синові. Я вивіз їх у Росію, але батьки залишилися тут", - каже озброєний чоловік у камуфляжі.

Після цього він звертається до Путіна з вимогою ввести російські війська на територію Донецької і Луганської областей. Бойовик посилається на те, що Путін обіцяв ввести війська, якщо на Донбасі загине хоч один мирний житель.

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Під час запису до бойовика підходить чоловік у пошарпаній одежі і просить нікого не вводити на Донбас, але бойовик направляє на нього автомат і каже, щоб той пішов геть.