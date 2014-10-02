Румунія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та Молдови

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Румунії Віктор Понта заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністрами України Арсенієм Яценюком та Республіки Молдова Юрієм Лянке в Києві.

"Румунія підтримує суверенітет і територіальну цілісність як України, так і Молдови, а також їх рух у Європу", - сказав він.

Понта підкреслив, що право вибору мають лише народи України та Молдови, і жодна третя сторона не повинна вирішувати за них.

Читайте такожПівмільйона українців відтепер можуть безвізово їздити до Румунії Він також висловив готовність своєї країни підтримати Україну у проведенні реформ.

Румунський прем'єр додав, що сьогодні і Україна, і Молдова потребують підтримки.

За його словами, Україна та Молдова можуть переймати досвід Румунії у проведенні реформ, врахувавши всі негативні аспекти, щоб не повторювати її помилки.

Говорячи про питання забезпечення прав національних меншин, Понта заявив, що "Румунія жодним чином не вимагатиме особливого статусу для своєї етнічної громади на територіях обох країн".

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що на Закарпатті через посягання на територіальну цілісність України було закрито благодійний фонд «Приймальня незалежного депутата Європейського парламенту Ковача Бейли», фінансований угорською націоналістичною партією "Йоббік", яка стоїть на пропутінських позиціях.