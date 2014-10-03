Нуланд пояснила, чому у ситуації на сході України немає військового рішення

Помічник держсекретаря США у європейських і євразійських справах Вікторія Нуланд заявляє, що Україна потребує допомоги для свого захисту, але проблема не має військового вирішення.

Про це Нуланд заявила на Стратегічному форумі США-Центральна Європа у Вашингтоні, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, це пов'язано з тим, що якщо Росія наважиться увійти і, як вона сказала, придавити Україну, у військовому відношенні Росія завжди буде більшою.

Як сказала Нуланд, треба зробити все, щоб зміцнити мирний договір в Україні в усіх його елементах. Особливо відновивши міжнародний кордон України, оскільки Росія продовжує забезпечувати сепаратистів зброєю навіть з моменту припинення вогню, сказала вона.

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Не буде безпеки в Україні, поки всі умови Мінського протоколу не реалізовані, підкреслила Нуланд.

Високопоставлений американський дипломат піддала критиці деякі країни Центральної Європи, які, за її словами, користуються перевагами членства в НАТО і Євросоюзі, але, як вона висловилася, здається, забули ті цінності, на яких засновані ці інститути.

«Тому сьогодні я запитую лідерів деяких з цих держав: як ви можете вночі спати під ковдрою П'ятої статті Статуту НАТО (УНІАН: у цій статті йдеться про те, що напад на одну або декілька країн Альянсу розглядається як напад на них у цілому), а вдень притискати вільну пресу, демонізувати громадянське суспільство і розпалювати націоналізм», - заявила Нуланд. На думку деяких експертів, вона зверталася до керівництва Угорщини.