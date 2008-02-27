У Тимошенко загострився грип

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває на лікарняному, і сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів веде перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи засідання, О.ТУРЧИНОВ повідомив, що після поїздки до Москви, куди Ю.ТИМОШЕНКО поїхала, не видужавши остаточно, у неї загострився грип, і зараз вона з температурою перебуває на лікарняному.

Засідання Кабінету міністрів розпочалося дещо пізніше від заявленого часу, оскільки вранці О.ТУРЧИНОВ зустрічався з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, учора В.ЮЩЕНКО направив телеграму Ю.ТИМОШЕНКО, в якій звернув її увагу на невиконання домовленостей президентів України і Російської Федерації щодо врегулювання проблем постачання газу в Україну і розрахунків за нього.

Президент зобов`язав Ю.ТИМОШЕНКО вжити невідкладних вичерпних заходів щодо повного погашення заборгованості української сторони за спожитий природний газ. Уряд також повинен вжити такі кроки для повного виконання всього пакету домовленостей, досягнутих на найвищому міждержавному рівні.

Про виконання цих вимог прем`єр повинна була доповісти главі держави особисто до 9-ї години ранку 27 лютого.