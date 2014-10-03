Порошенко: Крим буде повернуто, а Донбас - відбудовано

Як передає кореспондент УНІАН, про він це заявив під час представлення своєї програми “Стратегія 2020” у Львові.

Він наголосив, що вже зараз робляться перші кроки у поверненні Криму. Зокрема, президент нагадав, що у прохідну частину списку “Блоку Петра Порошенка” включено лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та Рефата Чубарова. Також він зазначив, що “немає жодної міжнародної конференції, де я б не ставив питання Криму і звільнення його від агресора”.

“Перемогти в боротьбі за Донецьк, Луганськ і Крим можна, коли переможемо свідомість мешканців. Протверезіння в Криму триває повільно, але я переконаний, що Крим буде за нами”, - наголосив президент України.

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Порошенко також висловив переконання, що після звільнення буде відновлено і збудовано новий Донбас.

“Завдання по Донбасу нелегке. Знищено 50% інфраструктури. Але мої поїздки по світу дають мені впевненість, що донорський багаж дасть нам можливість після звільнення не лише відновити, а збудувати новий Донбас”, - заявив Порошенко.