За добу українські силовики у зоні АТО знищили чотирьох бойовиків

Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції у Facebook.

За даними прес-центру, непідконтрольні збройні формування обстрілювали позиції сил АТО, зокрема в Донецькому аеропорту, в населених пунктах Дебальцеве, Рідкодуб, Вуглегірськ, Старогнатівка, Мар’їнка, Нікішине, Щастя.

Силами АТО відбито напад в районі Нікішине.

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Бойові зіткнення неподалік населеного пункту Донецький забезпечили тактичну перевагу сил АТО на визначеній ділянці.

Ситуація навколо Маріуполя контролюється українськими силовиками за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів.