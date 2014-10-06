У центрі Москви проходить антипутінський мітинг (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, декілька десятків учасників акції тримають портрети росіян, засуджених у цій справі, на кожному з яких також можна побачити напис «За нашу і вашу свободу!».

На плакатах також портрети опозиціонерів Сергія Удальцова, Леоніда Розважаєва і багато інших, які були засуджені у цій справі.

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Учасники акції тримають великий банер з написом «Свободу в'язням 6 травня» і скандують: «Свободу політв'язнем!», «Росія буде вільною!», «Геть владу чекістів!», «Росія без Путіна!».

Деякі присутні також вигукують: «Ла-ла-ла!».

Разом з тим на акції присутні декілька людей, прихильників чинної в Росії влади, причому у більшості з них на одязі можна побачити нашивки з написом: «Новоросія, ми з тобою». Причому так звані прихильники «Новоросії» всіляко прагнуть переконати присутніх у правильності політики президента РФ Володимира Путіна.

У перервах між скандуванням гасел присутні обговорюють ситуацію в Україні, зокрема, найбільше дискусій відбувається на тему, чи можна в Україні розмовляти російською мовою.

Як повідомляв УНІАН, антиурядові протести на Болотяній площі в Москві пройшли в травні 2012 року, напередодні інавгурації президента Росії Путіна.

Акція завершилася зіткненнями з поліцією, постраждали десятки людей з обох сторін.

Загалом у «болотяній справі» проходили близько 30 осіб.