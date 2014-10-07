Турчинов доручив опублікувати список депутатів, які не голосували за антикорупційний пакет

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР зазначив, що, незважаючи на те, що під час виборчої кампанії політичні сили та народні депутати говорять про важливість ухвалення антикорупційних законопроектів, сьогодні в сесійній залі “замало народних депутатів”.

Він доручив секретаріату ВР висвітити на табло кількість народних депутатів, які є присутні в сесійній залі.

Так, на цей момент у сесійній залі від фракції «Батьківщина» присутні 61 народний депутат, із фракції Партії регіонів — 25, із фракції «УДАР» — 40, із групи “Економічний розвиток” - лише 10, із групи “За мир та стабільність” - 9, із групи “Суверенна європейська Україна” - 24, від фракції ВО “Свобода” - 35, позафракційних - лише 28.

Депутати, які раніше входили до фракції КПУ (потім вона була розпущена) не присутні в сесійній залі, їхні місця вільні.

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Також Турчинов також доручив оприлюднити “всі результати голосування щодо пакету антикорупційних законів”.

За його словами, Україна має знати хто справді сприяє боротьбі з корупцією, і “хто готовий реально з нею боротися”. Він додав, що всі результати будуть опубліковані в газеті “Голос Україні” і оприлюднені в регіонах України.

У ложі, де розміщуються помічники народних депутатів, розміщений плакат із зображенням помідора та написом: “Тільки корупціонер не голосує за антикорупційний пакет!”.