Порошенко: Парламент сьогодні має ухвалити пакет антикорупційних законів

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Корупція – найсильніший союзник терористів. І вже сьогодні, на позачерговому засіданні, ВР має ухвалити пакет антикорупційних законів", - написав глава держави.

Нагадаємо, під час зустрічі з керівниками фракцій та депутатських груп 6 жовтня Порошенко особливу увагу акцентував на ухваленні закону про Національне антикорупційне бюро.

Президент закликав народних депутатів ухвалити внесені ним та урядом антикорупційні законопроекти в цілому.

Глава держави підкреслив, що прийняття антикорупційних законів важливе у контексті виконання Україною зобов’язань перед міжнародними організаціями та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

«Перенесення або неприйняття цих законопроектів створює надзвичайно серйозні проблеми, і я просив би, щоб ми всі відповідально поставилися до цього, оскільки вони розроблені за участю багатьох громадських організацій і сьогодні набувають достатньо великого суспільного розголосу», - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, на 7 жовтня заплановано позачергове засідання Верховної Ради для розгляду пакету антикорупційних законопроектів, підготовлених президентом та урядом України.

Передбачається, що депутати розглянуть 5 антикорупційних законопроектів. Зокрема, урядовий законопроект «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» (реєстраційний номер 4284а), а також президентський законопроект «Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції» (реєстраційний номер 5085).

Також мають бути розглянуті урядові законопроекти «Про запобігання корупції» (№5113), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (№ 5114), «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» (№ 4448а).

Раніше, 16 вересня, Верховна Рада не підтримала законопроект №5085 "Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції". За проголосували лише 218 народних депутатів.

Цим законопроектом пропонується створення Національного антикорупційного бюро, яке займатиметься боротьбою з корупцією виключно серед високопосадовців, а саме: міністрів, депутатів, суддів, прокурорів, військовослужбовців вищого офіцерського складу, керівників великих державних підприємств тощо.

У разі його голосування ще нинішнім складом Верховної Ради, створення такого бюро можливе вже до кінця 2014 року.