Порошенко: Жодних переговорів про зміну кордонів України бути не може

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час перевірки готовності прикордонних підрозділів до виконання заходів у рамках реалізації мирного плану.

«Державний кордон України проходив, проходить і буде проходити там, де він зафіксований міжнародними договорами, де він визнаний світовою спільнотою», - сказав Порошенко.

Президент наголосив, що держкордон є ключовим елементом суверенітету та територіальної цілісності України. «І ніяких торгів, ніяких домовленостей про нібито передачу чи переміщення українського кордону бути не може», - підкреслив Порошенко, зауваживши, що всі інші трактування щодо лінії українського кордону є політичними спекуляціями, які б'ють не лише по політичних опонентах, а б'ють по всій країні.

Читайте такожБудівництво оборонних укріплень у зоні АТО завершено на 80% – Порошенко«І наше з вами святе завдання - цей кордон захистити», - сказав Порошенко, звертаючись до прикордонників.

Він підкреслив, що позиція влади у прикордонній політиці є чіткою і незмінною: «Кордон має бути прозорий для всіх, хто прийде до України з миром, і надійно захищений від тих, хто має лихі наміри і прийшов до нас з війною».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України постановою змінила межі Перевальського та Попаснянського районів Луганської області.