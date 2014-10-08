У Росії пояснили сліди тортур на тілі Сенцова його садомазохістськими нахилами

Факт відмови пояснюють тим, що український режисер нібито сам заподіяв собі ушкодження "внаслідок задоволення інтимних (сексуальних) потреб", передає "Эхо Москвы".

Сенцов стверджує, що його затримали 10 травня 2014 року, тоді як СК РФ називає датою затримання 11 травня. У зв'язку з цим, протягом доби від 10 до 11 травня співробітники, які його затримували, мали можливість необмеженого застосування до затриманого будь-яких незаконних заходів впливу, у тому числі фізичного і психологічного характеру.

Однак незважаючи на багаторазово згадувані факти застосування до Сенцова незаконних методів впливу, у тексті постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, слідчий ВСУ СК Чорноморського флоту РФ майор юстиції Опарін В. А. заперечує необхідність розслідувати даних обставин.

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Своє рішення він обґрунтовує тим, що під час обшуку, проведеного у терміновому порядку за обставин, що не терплять зволікання» 10 травня 2014 р. близько 22.50 за місцем проживання Олега Сенцова, були виявлені «предмети садо-мазохістської спрямованості». Саме виявленням в оселі Сенцова даних предметів майор Опарін на 10 аркушах відмовної постанови пояснив наявність зафіксованих на тілі Сенцова травм.

Так, у тексті прямо вказується: «Разом з тим, органи попереднього слідства, беручи до уваги пояснення оперативних співробітників УФСБ майора Тиші В. І., старшого лейтенанта Сагайди А. С., громадянок Корнієнко Д. В. та Іванової Д. С. про наявність в оселі Сенцова О. Р. предметів садо-мазохістської спрямованості, доходять висновку, що вищевказані тілесні ушкодження у Сенцова О. Р. могли утворитися внаслідок задоволення інтимних (сексуальних) потреб останнього, за допомогою зазначених предметів у процесі сексуальних взаємин з партнером (партнерами), а повідомлення Сенцова О. Р. про отримання ним даних тілесних ушкоджень внаслідок фізичного впливу на нього під час затримання співробітниками ФСБ Росії носять суб'єктивний характер і спрямовані на дискредитацію співробітників ФСБ Росії».

Раніше повідомлялося, що, українському режисерові Сенцову продовжили арешт до 2015 року.