У Сєвєродонецьку відкриють єдиний вцілілий на Донбасі аеропорт

Як зазначається в повідомленні, від початку бойових дій на Донбасі міжнародний аеропорт м. Луганська захоплений бойовиками так званої «ЛНР», зруйнований і не придатний для використання. Міжнародний аеропорт Донецька, побудований до Євро-2012, на сьогодні контролюється українськими військовими, за нього ведуться запеклі бої, злітна смуга та технічні приміщення зруйновані або сильно пошкоджені.

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Єдиний вцілілий на Донбасі аеропорт, який міг би здійснювати регулярні внутрішні та міжнародні рейси, залишився у Сєвєродонецьку. Він належить ПАТ “Укртрансгаз” і не функціонує, оскільки не є профільним для роботи товариства.

Сьогодні голова Луганської ОДА Москаль провів переговори з головою правління ПАТ “Укртрансгаз” Ігорем Прокоповим щодо передачі аеропорту на баланс облдержадміністрації. Необхідні документи вже готуються у відповідності з українським законодавством. Після передачі ОДА вживе всіх заходів для запуску Сєвєродонецького аеропорту та здійснення регулярних повітряних перевезень, у першу чергу до Києва, сказано в повідомленні.

Раніше у Міноборони пояснили, чому не можна віддати бойовикам Донецький аеропорт.