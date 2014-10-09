Польський експерт: Україна повинна тиснути на ЄС для посилення санкцій проти РФ

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав директор Польського інституту міжнародних справ PISM Марчін Заборовський.

"Немає тиску зі сторони України, аби ЄС далі загострював санкції. Цей імпульс спочатку повинен бути зі сторони українського уряду", - сказав він.

Співрозмовник агентства, коментуючи недотримання умов досягнутого більше місяця тому назад перемир'я на Донбасі, відзначив, що власне на це мають звертати увагу представники українського уряду в розмовах з представниками ЄС.

"Треба чітко сказати: - ми потребуємо більшого тиску з вашої сторони. Зараз, як на мене, такого тиску немає", - відзначив він.

Читайте такожПольща хоче брати участь у переговорах з урегулювання конфлікту в Україні – МЗСКоментуючи можливу зустріч президентів Петра Порошенка та Володимира Путіна наступного тижня в рамках саміту ASEM в італійському Мілані, Заборовський скептично оцінив шанси того, що президентам вдасться знайти вирішення конфлікту в Україні. Зокрема, він сказав: "Я не належу до оптимістів у справі вирішення цього конфлікту. Вважаю, що Путін не відпустить легко Донбас. Більше того, вважаю, що будь-яка домовленість про спеціальність статус для нього - це сигнал, що він може йти далі".

Заборовський зазначив, що Росія, швидше за все, спробує пробити наземний коридор до окупованою нею у березні цього року Криму, оскільки це має для неї "економічний сенс".

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз запровадив третій етап санкцій проти Росії за її агресію в Україні у вересні цього року, заявивши, що може їх відмінити, полегшити або ще більше загострити в залежності від розвитку ситуації на Донбасі.

За останніми даними української сторони, попри оголошене 5 вересня перемир'я, проросійські бойовики продовжують атакувати позиції українських силовиків та обстрілюють мирне населення, в результаті чого за останній місяць загинуло ще майже сотня людей - без врахування втрат бойовиків.