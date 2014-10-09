Польський депутат пояснив, через що на Росію можуть очікувати нові санкції від ЄС

Російська Федерація через невиконання досягнутих минулого місяця домовленостей у Мінську щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі може спровокувати введення Євросоюзом нових санкцій проти неї.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив глава комісії Сейму Польщі із закордонних питань Роберт Тишкевич ("Громадянська платформа" (РО)).

"Якщо Росія буде порушувати домовленості, укладені у Мінську, то ризикує можливим введенням наступних європейських санкцій, бо багато поважних європейських політиків були залучені до розробки цих домовленостей", - сказав він.

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Співрозмовник агентства звернув увагу на очевидність того, що ці домовленості на сьогодні не виконуються належним чином, наприклад, Росія досі не вивела з України важку військову техніку, триває криваве протистояння.

Водночас депутат зазначив, що Європейський Союз у будь-якому випадку буде комплексно аналізувати виконання Мінських домовленостей.

"Це буде аналізуватися загалом, наприклад, проведення сепаратистами виборів в так званих «Донецькій» та «Луганській» «народних республіках» та невизнання чи унеможливлення проведення українських виборів. Це, на мою думку, може бути серйозним сигналом для оцінки того, що РФ не виконує свої зобов'язання", - сказав Тишкевич, відповідаючи на запитання, що в нинішніх умовах може спровокувати дискусію на тему нових санкцій проти РФ.

"Ніколи не буває так, що рішення про введення санкцій є результатом якоїсь однієї події. Це наслідок загальної оцінки – виконуються Мінські домовленості чи ні",- наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, ЄС запровадив новий раунд санкцій проти Росії у вересні та оголосив, що вони можуть бути скасовані, послаблені або посилені в залежності від того, як розвиватиметься ситуація на сході України.

5 вересня у Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі.

20 вересня у Мінську за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано меморандум з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування усіх видів зброї та ведення наступальних дій.

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За останніми даними української сторони, з моменту оголошеного 5 вересня перемир'я загинуло понад 40 мирних жителів та близько 60 українських військовослужбовців.

Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 26 жовтня в той час, як проросійські бойовики, котрі захопили частину поселень Донбасу, серед яких обласні центри Донецької та Луганської областей, планують свої вибори на 9 листопада.