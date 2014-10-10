Україна втратила пріоритетність для Білого дому - голова Freedom House

Про це заявив голова міжнародної неурядової організації Freedom House Девід Кремер в інтерв'ю Голосу Америки.

"Якщо подивитися на найбільші газети – «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Волл-стріт Джорнал» - то помітно, що тема України вже не є провідною. Сьогодні я взагалі не побачив жодної статті про Україну в «Вашингтон Пост». Статті про Україну, навіть якщо вони і є, не виносяться на першу шпальту. Україна вже не є провідною темою. Існує певна віра, що перемир'я працює. На жаль, Україна випала зі списку пріоритетів для президента Обами", - сказав Кремер.

Читайте такожДжемілєв: Обама обіцяв, що санкції будуть діяти, поки Крим не звільнятьОднак на думку Кремера, ситуація в Україні все одно "залишається дуже напруженою".

"Думаю, що генерал Брідлав, головнокомандувач силами НАТО в Європі, був правий, коли сказав, що це тільки називається перемир'ям. Більше 80 людей було вбито з початку встановлення так званого перемир'я. Ситуація залишається дуже напруженою. Росія не виконує свої зобов'язання, що не є сюрпризом. Так ІДІЛ, як і інші виклики з-за кордону, відволікли на себе багато уваги Білого дому", - сказав Кремер.