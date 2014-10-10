Зразки для аналізу ДНК родичів зниклих в зоні АТО мають приймати безкоштовно - СБУ

Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

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«Установи судової експертизи (список додається) мають приймати зразки для аналізу ДНК від близьких родичів зниклих безвісти в АТО безкоштовно та без постанови про відібрання зразків ДНК для експертного дослідження. Хто знає, що це, і з чим стикаються родичі - зрозуміє», - написав Лубківський.