Зразки для аналізу ДНК родичів зниклих в зоні АТО мають приймати безкоштовно - СБУ
19:51, 10 жовтня 2014Політика
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В СБУ заявляють, що установи судової експертизи мають приймати зразки для аналізу ДНК від близьких родичів зниклих безвісти в зоні АТО безкоштовно та без постанови про відібрання зразків ДНК для експертного дослідження.
Зразки для аналізу ДНК родичів зниклих в зоні АТО мають приймати безкоштовно / deti.mail.ru
Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.
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«Установи судової експертизи (список додається) мають приймати зразки для аналізу ДНК від близьких родичів зниклих безвісти в АТО безкоштовно та без постанови про відібрання зразків ДНК для експертного дослідження. Хто знає, що це, і з чим стикаються родичі - зрозуміє», - написав Лубківський.
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