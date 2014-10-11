Міністр юстиції написав заяву про згоду пройти люстраційну перевірку

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна", пише Gazeta.ua.

"У той день — 25 вересня, коли голова Верховної Ради підписав цей закон, я написав заяву до нього про те, що я згоден на проведення перевірки", - зазначив Петренко.

За його словами, українська громадськість буде контролювати, як проходить люстраційна перевірка кожного чиновника.

"Оприлюднюватимуться усі декларації про доходи суддів, прокурорів, державних службовців — усіх вищих посадових осіб", - наголосив міністр.

Він також розповів про черговість проведення люстраційної перевірки.

Читайте такожМін’юст обіцяює, що в рамках люстрації перевірятиме абсолютно всіх претендентів на держслужбу

"Спочатку буде перевірений Кабінет міністрів. Наступний етап — обласний. Потім буде районний рівень", - уточнив Петренко.

Очільник Міністерства юстиції наголосив, що подібна перевірка не означає звільнення.

"Якщо людина пройшла люстраційну перевірку, відкрила свої доходи, перевірили її автобіографію, і вона не підпадає під ознаки люстрації, то вона працює далі", - підкреслив Петренко.