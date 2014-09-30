Росія стягує до українського кордону бригади спецназу ГРУ та розвідників з Північної Осетії

Росія стягує до кордону з Україною нові розвідувально-диверсійні групи та бригади спецназу Головного розвідувального управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За оперативною інформацією, в Ростовській області з’явилися нові російські підрозділи. Йдеться про 100-ту окрему розвідувальну бригаду з Північної Осетії, розвідувально-диверсійні групи зі складу 2-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ (з Псковської обл.) та 22-у бригаду спецназу, що підпорядковується Головному розвідуправлінню Генштабу ЗС РФ», - зазначив він.