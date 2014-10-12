Держдума: Відведення військ - це сигнал Києву і Заходу, що Росія не хоче війни
14:28, 12 жовтня 2014Політика
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Голова Комітету Держдуми Росії у міжнародних справах Олексій Пушков відзначає, що рішення президента РФ Володимира Путіна про повернення російських військ із Ростовської області в місця постійної дислокації є сигналом Києву і Заходу про те, що Росія не хоче війни.
Государственная дума РФ / Wikipedia
Про це депутат написав у своєму мікроблогу в Twitter.
Путин отдал приказ завершить учения у границы с Украиной и отвести от нее 17 тыс. солдат. Это сигнал Киеву и Западу - Россия не хочет войны.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 Жовтень 2014
«Путін віддав наказ завершити навчання біля кордону з Україною і відвести від неї 17 тисяч солдатів. Це сигнал Києву і Заходу - Росія не хоче війни», - відзначив Пушков.
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Як повідомлялося, в ніч на неділю, 12 жовтня, Путін наказав повернути війська з навчань в Ростовській області до місць постійної дислокації. Рішення про відведення військ було ухвалене під час робочої зустрічі Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу.
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