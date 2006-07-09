В Росії оголошено день трауру

Президент Росії Володимир ПУТІН підписав указ "Про оголошення трауру в зв`язку з авіаційною катастрофою, що сталася в місті Іркутськ", повідомила прес-служба президента Росії.

В указі, зокрема, сказано: "...Сумуючи за загиблими і співчуваючи їх рідним і близьким, постановляю: оголосити 10 липня 2006 року днем трауру в Російській Федерації; в день трауру на всій території країни приспустити Державні прапори Російської Федерації".

Як повідомляв УНІАН, в авіакатастрофі в Іркутську аеробуса А-310 авіакомпанії "Сибір". МНС Росії підтверджує загибель 122 чоловік в авіакатастрофі в Іркутську. В лікарнях, за даними міністерства перебувають 54 особи, не відома доля 25 пасажирів

Авіакатастрофа сталася в неділю о 07:44 за місцевим часом (3:44 за київським). Літак авіакомпанії "Сибір" виконував рейс Москва-Іркутськ. При заході на посадку лайнер виїхав за межі злітно-посадочної смуги, зніс бетоннй загорожу і в`їхав в гаражні споруди. Від удару кабіна деформувалася, стався вибух, усередині салону почалася пожежа.

За даними авіакомпанії "Сибір", на борту літака перебувало 200 чоловік - 192 пасажири і 8 членів екіпажу.