Чорновіл: Путін ще повернеться до проекту "Новоросія"

Про це він розповів у коментарі виданню "ГОРДОН".

Проект "Новоросія" не закриється, поки в Росії існуватиме нинішній режим. Для Путіна єдиний спосіб уникнути конфліктів і протистоянь усередині РФ – знайти зовнішнього ворога, боротьба з яким відверне російський народ від його реальних проблем. Так чинили всі фашистські держави", – пояснив Чорновіл.

Політик переконаний, що активна дестабілізація України з боку Росії продовжиться.

"На нас чекає довгий заморожений конфлікт на Донбасі, провокації, сплеск терористичних актів на мирній території України. Проект "Новоросія" виникатиме постійно. Путіну необхідний сухопутний коридор від Харкова до Одеси. Він від нього не відмовився, а лише відклав на час. Чи стане це призупинення безповоротнім, багато в чому залежить від самої України", – каже Чорновіл.

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На його думку, проект "Новоросія" заморожений із кількох причин, головні з яких – вплив на Росію західних санкцій і падіння світових цін на нафту.

"В Україні постійно твердять: "Захід мало робить, щоб зупинити Путіна". США і Європа дійсно роблять набагато менше, ніж нам би хотілося, але набагато більше, ніж можна було сподіватися. Вартість нафти на світових ринках упала нижче 90$ за барель. Для таких цін Захід проробив серйозну роботу: зняв санкції з Ірану, досяг політичних і економічних домовленостей із Саудівською Аравією та іншими країнами Перської затоки, завдяки чому ті збільшили видобуток і продаж нафти, обваливши тим самим ціни. Крім того, США відкрили свої стратегічні енергетичні запаси. Завдяки крокам Заходу Росія фактично опинилася на межі повної економічної катастрофи", – наголосив Чорновіл.

Він нагадав, що останніми роками путінський режим не робив нічого для реформування Росії, бюджет якої "все більше підсаджувався на нафтогазову голку".

"У Росії, ніби в наркомана, який збільшує дозу, з кожним роком сильнішає потреба в підвищенні цін на нафту. Апетити "імперії" розростаються, плюс найближче олігархічне оточення Путіна вимагає постійних фінансових вливань, щоб зайвий раз продемонструвати вірнопідданість своєму лідерові. Очевидно, що тільки-но Захід скасує санкції, а ціни на нафту виростуть, Росія повернеться до проекту "Новоросія", – резюмує політик.

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"Світові економісти стверджують, що вартість нафти 80$ за барель стане абсолютно критичною для Росії. Тим паче, що РФ, по суті, втратила свого головного і найбільшого газового клієнта – Україну. Євросоюз теж скорочує закупівлі російського газу. Договір про продаж російського газу Китаю вимагає колосальних вливань, на його реалізацію знадобиться багато часу. Крім того, домовленості з Китаєм укладені на дуже невигідних умовах для Росії. Можна стверджувати, що путінський режим втрачає свою другу, крім нафти, подушку безпеки – газ", – підсумував Чорновіл.

Нагадаємо, вчора, 11 жовтня, президент Росії Володимир Путін доручив міністрові оборони Сергієві Шойгу відвести війська, які проходили навчання на полігонах у Ростовській області, в місця постійної дислокації. На думку російського опозиційного політика Бориса Нємцова, це означає фактичне закриття путінського проекту "Новоросія".