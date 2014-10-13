До Києва їдуть строковики з інших міст - пікетувальник-гвардієць

Як передає кореспондент УНІАН, за словами строковиків, багато хто з них відслужив термін від 1 до 1,5 року.

"Сьогодні-завтра все скажуть. Рішення буде висловлене президентом", - сказав журналістам старший солдат строкової служби Юрій Самченко.

Він повідомив, що до АП було передано звернення строковиків з підписами і контактами ініціативної групи.

Також Самченко додав, що до Києва їдуть строковики з інших міст.

Читайте такожСтроковики Нацгвардії під АП відмовилися залишити Банкову (відеотрансляція)За його словами, велика частина строковиків брала участь у бойових діях на сході України. "Ми 5 днів назад повернулися звідти. 43 дня провели там", - додав Самченко.

Представник керівництва Нацгвардії, відмовившись назвати свою посаду і прізвище, закликав бійців повернутися у військову частину, і сказав, що там їх поселять за узгодженням з батьками. Цю пропозицію строковики відкинули.