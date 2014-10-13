До Києва їдуть строковики з інших міст - пікетувальник-гвардієць

18:20, 13 жовтня 2014
Політика
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Строковики Національної гвардії планують залишатися під Адміністрацією президента України до рішення глави держави Петра Порошенка стосовно демобілізації.

Нацгвардійці збираються залишатися до відповіді Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, за словами строковиків, багато хто з них відслужив термін від 1 до 1,5 року.

"Сьогодні-завтра все скажуть. Рішення буде висловлене президентом", - сказав журналістам старший солдат строкової служби Юрій Самченко.

Він повідомив, що до АП було передано звернення строковиків з підписами і контактами ініціативної групи.

Також Самченко додав, що до Києва їдуть строковики з інших міст.

Читайте такожСтроковики Нацгвардії під АП відмовилися залишити Банкову (відеотрансляція)За його словами, велика частина строковиків брала участь у бойових діях на сході України. "Ми 5 днів назад повернулися звідти. 43 дня провели там", - додав Самченко.

Представник керівництва Нацгвардії, відмовившись назвати свою посаду і прізвище, закликав бійців повернутися у військову частину, і сказав, що там їх поселять за узгодженням з батьками. Цю пропозицію строковики відкинули.

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