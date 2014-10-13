На лідера донецьких бойовиків Губарєва скоєно замах, він не приходить до тями - соцмережі

Таке повідомлення, підписане його дружиною Катериною, з'явилося на сторінці Губарєва в Facebook.

Автомобіль сепаратиста підрізали й обстріляли з автоматичної зброї.

"Павлу надана медична допомога на території РФ. Павло живий, вогнепальних поранень немає, переломів і пошкоджень життєво важливих органів немає. До тями не приходив. За словами фахівців, попереднім діагнозом є закрита черепно-мозкова травма", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожГубарєв: за "ДНР" воюють "справжні фашисти"Також у повідомленні сказано, що "партію" Губарєва "Новоросія" поведе на вибори його дружина.

Нагадаємо, зіткнення між членами банд, що контролюють частину районів Донецької та Луганської областей, відбуваються постійно. Так, останнім часом почастішали перестрілки і бої між членами організації "ЛНР" і "казаками" російського бойовика Козіцина.

Колишній член неонацистського руху РНЄ Павло Губарєв оголосив себе народним губернатором" Донецької області на початковій стадії російської операції з дестабілізації Донбасу.