Під Алчевськ прибула колона з РФ із боєприпасами, з Криму у Донецьк стягують найманців

У район Алчевська зафіксовано прибуття колони постачання з Росії з боєприпасами та спорядженням.

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Склад колони - мікроавтобуси "Газель" (раніше колони формувалися в основному з вантажних автомобілів "КамАЗ" та "Зіл")", - пише він.

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До Донецька прибула група російських найманців (до 100 осіб), які пройшли підготовку в окупованому Криму. Група розбита на підрозділи, добре озброєна та оснащена.

Російські війська проводять оновлення фотокарт району Маріуполя. У районі Новоазовська до першого ешелону виведені місцеві бойовики, тоді як "кадирівці" та регулярні підрозділи армії РФ виведені у другий ешелон.