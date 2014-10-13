Під Алчевськ прибула колона з РФ із боєприпасами, з Криму у Донецьк стягують найманців
Російські війська проводять оновлення фотокарт району Маріуполя.
У район Алчевська зафіксовано прибуття колони постачання з Росії з боєприпасами та спорядженням.
Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
"Склад колони - мікроавтобуси "Газель" (раніше колони формувалися в основному з вантажних автомобілів "КамАЗ" та "Зіл")", - пише він.
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До Донецька прибула група російських найманців (до 100 осіб), які пройшли підготовку в окупованому Криму. Група розбита на підрозділи, добре озброєна та оснащена.
Російські війська проводять оновлення фотокарт району Маріуполя. У районі Новоазовська до першого ешелону виведені місцеві бойовики, тоді як "кадирівці" та регулярні підрозділи армії РФ виведені у другий ешелон.