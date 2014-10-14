"Свобода" пообіцяла відтепер прогулювати засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Він зазначив, що таке рішення прийнято на знак протесту проти того, що Верховна Рада сьогодні не погодилася включити в порядок денний питання про визнання вояків ОУН-УПА на державному рівні.

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Він зазначив, що сумнівається, що парламент поточного скликання зможе прийняти відповідний закон, як і закон про декомунізацію.

Крім того, Тягнибок розповів, що щойно виступив перед “свободівцями”, які зібралися біля ВР, і закликав їх припинити акцію біля парламенту. За словами Тягнибока, далі “Свобода” проводитиме свою акцію в інших місцях Києва.

Зокрема, зараз “свободівці” мають вирушити на Арсенальну площу, а завершиться їхня акція сьогодні біля пам'ятника Шевченку в однойменному парку.

Крім того, лідер ВО «Свобода» зазначив, що провокатори, які кидають димові шашки в ВР, були локалізовані самими «свободівцями». «Ми взяли їх «у коробку», - пояснив Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР пікетували активісти ВО «Свобода» з вимогою ухвалити закон про визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.

Пізніше до парламенту прийшли близько 200 осіб в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора», які кинули в будівлю коктейль молотова та декілька вибухових пакетів.

Ці невідомі прийшли до парламенту у той час, як Верховна Рада кілька разів не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання ОУН і УПА.

Пізніше біля Верховної Ради стались сутички між групою невідомих осіб та правоохоронцями. Ці невідомі особи закидали правоохоронців петардами та з палицями намагались пробитись крізь їхній кордон до будівлі парламенту.

Верховна Рада так і не включила до порядку денного проект закону про визнання ОУН та УПА.

Станом на 13.00 сутички біля Верховної Ради припинились, частина мітингувальників залишає площу Конституції.