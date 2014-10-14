Під час зіткнень під Радою постраждали 9 бійців Нацгвардії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НГУ.

"В ході виконання завдань з охорони громадського порядку на території поблизу Верховної Ради України та в результаті агресивних дій протестувальників поранені військовослужбовці Національної гвардії України – дев`ятеро військовослужбовців НГУ", - зазначили у прес-службі. За даними прес-служби, пораненим причинені закриті черепно-мозкові травми та забої різного ступеню тяжкості.

У Нацгвардії зауважили, що серед поранених – три офіцери Північного оперативно-територіального об’єднання. Пораненим надано першу медичну допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, в день Покрови Богородиці Всеукраїнське об'єднання «Свобода» провело в Києві традиційний Марш слави героїв. Активісти «Свободи» кількатисячною організованою колоною пройшли вулицями Києва до будинку Верховної Ради. Активісти пікетували парламент з вимогою визнати ОУН і УПА борцями за державну незалежність України. Акція «Свободи» пройшла злагоджено і спокійно.

Тим часом, близько 12.00, до ВР прибула група невідомих людей в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кинули «коктейлі Молотова» та петарди в будинок Верховної Ради. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями.

У коментарі журналістам лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок висловив переконання, що до провокацій біля ВР причетні «люди Медведчука» (мається на увазі екс-глава Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук – УНІАН). Тягнибок також розповів, що активісти «Свободи» оточили провокаторів і допомогли таким чином правоохоронцям затримати їх.

Пізніше на сайті «Правого сектора» було розміщено повідомлення, що їхні активісти не беруть участі в заходах біля будинку парламенту.