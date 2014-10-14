Москаль вимагає дати силовикам Луганщини нові посвідчення - зі старими їздять бойовики

Про це заявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

"Частина співробітників УМВС, УСБУ та управління Фіскальної служби в Луганській області пішла на співпрацю з терористами ЛНР і була звільнена новоствореними на контрольованій Україною територією підрозділами своїх служб. Однак, оскільки списків звільнених на блокпостах українських ЗСУ немає, зрадники безперешкодно проїжджають їх, пред’являючи посвідчення, які в них ніхто не вилучив", - повідомив він.

Читайте такожВ Луганській області йде жорсткий бій на двох блокпостах Нацгвардії - МоскальТаким чином перебіжчики заглиблюються на українську територію для збору оперативної інформації чи розвідувально-диверсійної діяльності.

У зв'язку з цим Москаль звернувся до міністра МВС, голів СБУ та Фіскальної служби з проханням терміново розробити і вручити працівникам своїх територіальних підрозділів у Луганській області захищені посвідчення нового зразка.

"Таким чином можна суттєво знизити кількість диверсантів, що проникають на нашу територію", - заявив голова Луганської ОДА.