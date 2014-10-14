Сутички під Радою могли організувати спецслужби Росії - Геращенко

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Не виключено, що за організаторами сьогоднішньої провокації стояли іноземні спецслужби Російської Федерації", - написав він.

"Від незаконних дій провокаторів постраждало 15 співробітників міліції. Розбиті голови, переламані руки, вивихнуті суглоби. Станом на зараз затриман 21 правопорушник, який кидав каміння, бив шибки, кидав вибухові пакети, нападав на правоохоронців. Всі правопорушники задокументовані на відео", - додав Геращенко.

За його словами, затримання виконавців провокації і організаторів провокацій будуть продовжені до тих пір, «поки кожен не відповість перед законом за те, що накоїв».

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«МВС звертається до всіх політичних сил з пропозицією утриматися від проведення масових акцій у Києві до дня виборів 26 жовтня, так як це може бути використано в провокаційних цілях ворогами України», - сказав Геращенко.