РНБО: бойовики, які намагалися захопити аеропорт, або вбиті, або відступили

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"В донецькому аеропорту терористи 4 рази обстріляли позиції сил АТО з мінометів і артилерії і двічі здійснювали штурм. Всі напади відбиті", - сказав Андрій Лисенко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, він зазначив, що "всі, хто намагався захопити донецький аеропорт, який утримують українські військові, або вбиті, або відступили".