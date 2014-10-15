РНБО: бойовики, які намагалися захопити аеропорт, або вбиті, або відступили
13:54, 15 жовтня 2014Політика
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За минулу добу бойовики 4 рази обстріляли донецький аеропорт і здійснили 2 невдалі спроби штурму.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"В донецькому аеропорту терористи 4 рази обстріляли позиції сил АТО з мінометів і артилерії і двічі здійснювали штурм. Всі напади відбиті", - сказав Андрій Лисенко.
Відповідаючи на уточнююче запитання, він зазначив, що "всі, хто намагався захопити донецький аеропорт, який утримують українські військові, або вбиті, або відступили".
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