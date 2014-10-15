У "ДНР" погрожують збивати безпілотники ОБСЄ – ЗМІ
Представник так званої "ДНР" Борис Литвинов заявив, що бойовики будуть збивати всі безпілотні літальні апарати, що будуть помічені на російсько-українському кордоні.
Про це він сказав у телефонному інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє видання "Гордон".
За словами Литвинова, бойовики сприймають застосування безпілотників як шпигунство проти них. На питання про військових в числі спостерігачів місії ОБСЄ представник "ДНР" заявив, що всіх іноземців знищать як посланців НАТО і США.
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В Україні вже знаходяться шість безпілотних літальних апаратів, які будуть використовуватися місією спостреження ОБСЄ для моніторингу українсько-російського кордону.