У "ДНР" погрожують збивати безпілотники ОБСЄ – ЗМІ

Про це він сказав у телефонному інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє видання "Гордон".

За словами Литвинова, бойовики сприймають застосування безпілотників як шпигунство проти них. На питання про військових в числі спостерігачів місії ОБСЄ представник "ДНР" заявив, що всіх іноземців знищать як посланців НАТО і США.

Читайте такожБойовики поширюють чутки про новий наступ (мапа АТО)Обслуговуючий персонал розвідувальних безпілотників в особі 200 військовослужбовців бундесверу і 150 французьких військових повинен прибути в Україну найближчим часом.

В Україні вже знаходяться шість безпілотних літальних апаратів, які будуть використовуватися місією спостреження ОБСЄ для моніторингу українсько-російського кордону.