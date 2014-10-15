Ляшко замінює своїх кандидатів людьми Льовочкіна – ЗМІ

Свою політичну кар’єру Ляшко намагався будувати так, аби довести всім, що він – людина з народу, яка без грошей прийшла у «велику» політику, пише Bagnet.org.

Проте, цей міф миттю розвіявся, коли сам Олег Ляшко перестав приховувати, що його політичним спонсором є Сергій Льовочкін, екс-голова Адміністрації Януковича.

Передвиборна кампанія тільки підтвердила, що він є проектом Льовочкіна і виконує його вказівки.

Читайте такожЛяшко і його команда спиляли гроші київських пенсіонерів і дітейОдним з кроків екс-голови Адміністрації Януковича з посилення свого впливу у парламенті нового скликання є просування своїх людей до Верховної Ради. Як результат, по округу № 200 (з центром в місті Умань) – Юрій Заворотний від Радикальної партії Олега Ляшка зняв свою кандидатуру на користь кандидата від «Блоку Петра Порошенка» Віталія Чудновського, який насправді є людиною Льовочкіна.