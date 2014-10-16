Після зустрічі Азарова з депутатами РФ журналістів попросили «не давати жодних картинок»

17:26, 16 жовтня 2014
Політика
3 0

Зустріч колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, що переховується від українського правосуддя, з російськими депутатами завершилася.

Микола Азаров після зустрічі / Фото УНИАН

Голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький попросив журналістів припинити зйомку. 

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Азаров вийшов із залу засідання, не сказавши жодного слова. Водночас Слуцький звернувся до журналістів з проханням "не давати жодних картинок, інакше ми можемо його трішки підвести".

Читайте такожАзаров у Москві провів закриту зустріч з російськими депутатами (фото)

"Це було закрите засідання, і ми обговорювали делікатну тему, тому прохання прийняти наші вибачення, ніяких інтерв'ю ми не даємо", - сказав він.

При цьому Слуцький заявив, що колишній український прем'єр бере участь в засіданні комітету, оскільки він партнер.

"Він партнер комітету, як всі експерти високого рівня, які мають стосунок до України, ми не закриваємо двері для жодних високих експертів, зокрема членів Кабміну України", - сказав Слуцький і відзначив, що обговорювалася "делікатна тема того, що відбувається в Україні, і відбуватиметься".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter