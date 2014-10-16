Після зустрічі Азарова з депутатами РФ журналістів попросили «не давати жодних картинок»

Голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький попросив журналістів припинити зйомку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Азаров вийшов із залу засідання, не сказавши жодного слова. Водночас Слуцький звернувся до журналістів з проханням "не давати жодних картинок, інакше ми можемо його трішки підвести".

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"Це було закрите засідання, і ми обговорювали делікатну тему, тому прохання прийняти наші вибачення, ніяких інтерв'ю ми не даємо", - сказав він.

При цьому Слуцький заявив, що колишній український прем'єр бере участь в засіданні комітету, оскільки він партнер.

"Він партнер комітету, як всі експерти високого рівня, які мають стосунок до України, ми не закриваємо двері для жодних високих експертів, зокрема членів Кабміну України", - сказав Слуцький і відзначив, що обговорювалася "делікатна тема того, що відбувається в Україні, і відбуватиметься".