Велика Британія найближчим часом розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Чалий поінформував співрозмовників про останні події на Донбасі та відданість України процесу мирного врегулювання. При цьому він наголосив, що всі сторони мають неухильно виконувати домовленості, досягнуті у Мінську, зокрема щодо двостороннього режиму припинення вогню, контролю за кордоном, виведення російських військ, звільнення заручників та інтенсифікації діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема залучення на її потреби безпілотних літальних апаратів для моніторингу і верифікації.

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Лапслі висловив підтримку зусиллям України щодо мирного врегулювання. Також він зазначив, що Україна має значний економічний потенціал і закликав продовжувати боротьбу з корупцією з метою створення належного клімату для збільшення іноземних інвестицій в українську економіку.

Заступник глави адміністрації президента України підкреслив, що за останні місяці Україні вдалося зробити рішучі кроки вперед у відбудові Збройних Сил та забезпеченні власної безпеки. Він висловив переконання, що Україна має прискореними темпами провести реформування безпекового сектору, що є одним з пріоритетів представленої Президентом України Петром Порошенком «Стратегії реформ-2020».

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Чалий ознайомив британську делегацію із внутрішньодержавними механізмами імплементації в Україні Угоди про асоціацію з ЄС та висловив сподівання, що Велика Британія не буде зволікати з ратифікацією Угоди в національному парламенті. Лапслі повідомив, що це питання в найближчі місяці буде винесено на обговорення Парламенту Великої Британії.

На зустрічі був також присутній Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт, підкреслено в повідомленні.