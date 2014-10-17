Порошенко проводить зустріч з канцлером Австрії (фото)

14:30, 17 жовтня 2014
Політика
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У Мілані президент Петро Порошенко проводить зустріч з канцлером Австрії Вернером Файманном.

REUTERS

Про це у своєму "Твіттері" написав Петро Порошенко.

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"Проводжу зустріч з федеральним канцлером Австрії Вернером Файманном", - написав президент.

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