Порошенко проводить зустріч з канцлером Австрії (фото)
14:30, 17 жовтня 2014Політика
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У Мілані президент Петро Порошенко проводить зустріч з канцлером Австрії Вернером Файманном.
REUTERS
Про це у своєму "Твіттері" написав Петро Порошенко.
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"Проводжу зустріч з федеральним канцлером Австрії Вернером Файманном", - написав президент.
Проводжу зустріч з Федеральним канцлером Австрії Вернером Файманом pic.twitter.com/ESQqdcPmSv
- Петро Порошенко (@poroshenko) 17 жовтня 2014
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