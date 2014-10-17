Порошенко проводить зустріч з канцлером Австрії (фото)

У Мілані президент Петро Порошенко проводить зустріч з канцлером Австрії Вернером Файманном.

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