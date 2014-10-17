У Мілані Порошенко проводить низку зустрічей з лідерами ЄС (фото)

У рамках візиту український президент проводить низку зустрічей, на яких головною темою є вирішення конфлікту на Донбасі. В ході двосторонніх і багатосторонніх переговорів з Петром Порошенком європейські лідери висловили беззаперечну підтримку України і зацікавленість у якнайшвидшому припиненні протистояння з РФ.