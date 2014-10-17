У Мілані Порошенко проводить низку зустрічей з лідерами ЄС (фото)

13:56, 17 жовтня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко перебуває з дводенним робочим візитом в Мілані.

REUTERS

У рамках візиту український президент проводить низку зустрічей, на яких головною темою є вирішення конфлікту на Донбасі. В ході двосторонніх і багатосторонніх переговорів з Петром Порошенком європейські лідери висловили беззаперечну підтримку України і зацікавленість у якнайшвидшому припиненні протистояння з РФ.

Порошенко, Путін і голова уряду Італії під час зустрічі у широкому форматі
Порошенко, Путін і голова уряду Італії під час зустрічі у широкому форматі /  © REUTERS
Порошенко зустрівся з Жозе Мануелем Баррозу
Порошенко зустрівся з Жозе Мануелем Баррозу  /  © REUTERS
Порошенко прибув на зустріч з лідерами ЄС
Порошенко прибув на зустріч з лідерами ЄС /  © REUTERS
Багатостороння зустріч лідерів ЄС з президентами України та РФ Петром Порошенком і Володимиром Путіним
Багатостороння зустріч лідерів ЄС з президентами України та РФ Петром Порошенком і Володимиром Путіним /  © REUTERS
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд /  © REUTERS
Порошенко поснідав з канцлером Німеччини Ангелою Меркель
Порошенко поснідав з канцлером Німеччини Ангелою Меркель /  © REUTERS
Зустріч президента України з президентом Італії Джорджіо Наполітано
Зустріч президента України з президентом Італії Джорджіо Наполітано /  © REUTERS
Порошенко прибув на зустріч з лідерами ЄС
Порошенко прибув на зустріч з лідерами ЄС /  © REUTERS
Президент Ради Європи Герман Ван Ромпей
Президент Ради Європи Герман Ван Ромпей /  © REUTERS
Голова італійського уряду Маттео Ренці
Голова італійського уряду Маттео Ренці /  © REUTERS
Канцлер Німеччини Ангела меркель і президент Росії Володимир Путіні прем'ер-міністр Італії Маттео Ренці
Канцлер Німеччини Ангела меркель і президент Росії Володимир Путіні прем'ер-міністр Італії Маттео Ренці /  © REUTERS
Порошенко зустрівся з лідерами ЄС Жозе Мануелем Баррозу та Германом Ван Ромпеєм
Порошенко зустрівся з лідерами ЄС Жозе Мануелем Баррозу та Германом Ван Ромпеєм /  © REUTERS
Зустріч Порошенка з головою італійського уряду Маттео Ренці
Зустріч Порошенка з головою італійського уряду Маттео Ренці /  © REUTERS
Прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб
Прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб /  © REUTERS
Прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці
Прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці /  © REUTERS
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Південної Кореї Пак Кин Хе
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Південної Кореї Пак Кин Хе /  © REUTERS
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін /  © REUTERS

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