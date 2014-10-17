У Донецьку через обстріли бойовиків загинув мирний житель

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

"За непідтвердженими даними, в результаті обстрілу в Київському районі загинув один мирний житель. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, обстрілу в черговий раз зазнали Київський та Куйбишевський райони міста.

Читайте такожЗа добу бойовики обстріляли 19 населених пунктів Донбасу (мапа АТО)"Надходять повідомлення про влучення снарядів за наступними адресами: вул. Домобудівельна, 1 і вулиця Новоросійська, 1а. Крім того, снаряд, що не розірвався, знаходиться біля багатоповерхового будинку №39 на проспекті Кремлівському. На даний момент виїхати на зазначені адреси наряди МНС не можуть через безперервні бойові дії", - додали в міськраді.