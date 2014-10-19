За минулу добу бойовики понад 50 разів обстріляли позиції сил АТО

Як повідомляє прес-центр АТО, вночі, 19 жовтня, терористичні озброєні формування стріляли по блокпостах, опорних і наглядових пунктах, які розташовані в районі населених пунктів Станично-Луганське, Ольхове, Красногорівка, Невельське, Піски, Нікішине. Двічі були обстріляні позиції в районах кургану Могила Гостра, Орлово-Іванівка і Майорськ.

«Напередодні ввечері відбулось бойове зіткнення захисників Донецького аеропорту з бойовиками, які здійснили чергову спробу штурму наших позицій, почавши атаку від торгового центру. Спільними діями підрозділів, які тримають оборону аеропорту, й групами вогневої підтримки атаку бойовиків було відбито», - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на численні обстріли блокпоста, розташованого в районі населеного пункту Сміливе, підрозділ Національної гвардії України, при взаємодії з групами вогневої підтримки, продовжує тримати об`єкт під контролем і вогнем у відповідь змушує бойовиків відступати.

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За даними прес-центру АТО, ситуація в Маріуполі й на півдні Донбасу перебуває під контролем українських військових.

Як повідомляв УНІАН, спровокований Росією озброєний конфлікт триває на Донбасі з квітня 2014 року. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики спільно з солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.