Українські військові перебили бойовиків, які атакували старий термінал донецького аеропорту

14:36, 19 жовтня 2014
Політика
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Волонтер Юрій Бірюков запевняє, що втрат серед бійців АТО немає.

REUTERS

Волонтер Юрій Бірюков, більш відомий під прізвиськом "Фенікс", повідомив, що сьогодні зранку, 19 жовтня, бойовики атакували старий термінал донецького аеропорту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рано вранці була масована атака сепаратистської піхоти на старий термінал. Що вони хотіли цим сказати? Блін, й спитати нема в кого, подохли майже всі", - повідомив Бірюков.

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Разом з цим волонтер запевнив, що з боку так званих "кіборгів" втрат немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що попри потужні атаки, військові продовжують тримати оборону донецького аеропорту 

Допис by Юрий Бирюков.

Фотогалерея "Як виглядають "кіборги", які боронять аеропорт у Донецьку"

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