Суд у справі Савченко збереться одразу ж після виборів до Ради

Про це в своєму Twitter повідомив адвокат льотчиці Марк Фейгін.

«Отже, клопотання про продовження арешту Савченко розглянуть 27 жовтня. Зазначте, відразу після виборів до Ради. А ще кажуть процес без політики», - написав Фейгін.

Итак, ходатайство о продлении ареста Савченко рассмотрят 27 октября. Заметьте, сразу после выборов в Раду.А ещё говорят процесс без политики — Mark Feygin (@mark_feygin) October 20, 2014

За інформацією прес-служби Басманного суду розгляд клопотання слідчого про продовження строку арешту призначено на 11.00 мск 27 жовтня.

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Водночас, інший адвокат Савченко Микола Полозов повідомив, що завтра представники захисту їдуть у Слідчий комітет РФ для ознайомлення з постановою про призначення комплексної криміналістичної експертизи у справі.

При цьому він повідомив, що поки не має в своєму розпорядженні інформації про питання, на які належить відповісти експертам, проте припустив, що ця експертиза стосуватиметься дослідження всіх обставин загибелі російських журналістів, у вбивстві яких обвинувачується Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

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27 серпня Совєтський районний суд Воронежа продовжив строк утримання під вартою Савченко до 30 жовтня.

13 жовтня суд у Москві мав розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи. Проте того дня Савченко замість суду була доставлена в Інститут імені Сербського для проходження психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту. Через відсутність Савченко засідання Басманного суду Москви було відкладене на 11 листопада.