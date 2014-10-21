ЗМІ: Пасажирів з Ялти повернули до Криму, бо автобус не зміг виїхати з порома в Росії

Про це повідомляє Керч ФМ з посиланням на пасажирів автобуса.

Вони повідомили, що їхній автобус Ялта-Ростов-на-Дону, який вирушив у дорогу вчора, 20 жовтня, о 23.00 і повинен був бути на місці о 07.00 ранку, 21 жовтня, не зміг з'їхати з порома в порту Кавказ і об 11 ранку повернувся до Керчі. Причина в тому, що такого типу пасажирські автобуси на боці переправи «Кавказ» через високу естакаду не можуть з'їхати з порома "Олімпіада".

Як розповідають водії, спочатку автобус мали направити на пором «Глікофілуса», але з невідомої їм причини їм заборонили в'їжджати туди і сказали переправлятися на поромі «Олімпіада». У свою чергу, матроси на «Олімпіаді» сказали відразу, що такого типу автобус не зможе виїхати з порома, і такі випадки вже були. Нещодавно такий автобус, намагаючись виїхати з порома, поламався і тепер стоїть на стороні порту Кавказ.

Читайте такожВ окупованому Криму запустили поромну переправу між Севастополем і Новоросійськом"В порту Краснодарського краю пірс високий. Коли він випускає свій трап, легкові машини навіть виїжджають і чіпляються, бо дуже високо, нікуди «лапу» покласти, щоб виїхати машині можна було. Виходить, він сильно кренить вгору, і автобуси, коли їдуть, "мордою" піднімаються, а задньою частиною сідають, вони ж довгі, а потім коли вони виповзають, "мордою" опускаються і серединою чіпляються, потім автобус встає і висить - хитається. Задні колеса крутяться на місці, тому що він не може з'їхати", - пояснив один з водіїв.

В результаті автобус таки не зміг виїхати, і автобус разом з пасажирами повернули на цьому поромі в Керч.

Читайте такожПереселенців з Донбасу не довезли до РФ: ченез шторм людей кинули на Керченській переправі«Ми приїхали туди (на сторону «Кавказ», - ред.) в 4 ранку. У Ростові повинні були бути в 7 ранку. Коли нас почали спускати з порома, наш автобус застряг, він не зміг виїхати і до 8 ранку не могли ні туди, ні назад зрушити.

Пасажирам сказали: або на вулиці стійте в такому холоді, або в кафе ідіть, і пийте чай, який коштує 50 руб. Результат ось цієї бездіяльності - ми повернулися на порт Крим», - розповів один з пасажирів.

На думку людей, автобус не пустили на пором «Глікофілуса» через особисту вигоду.

«Пором, на який ми повинні були потрапити туди нагнали фур, бо фури 25.000 рублів платять за перевезення, а за автобуси 5.000, їм було зручніше загнати туди фур побільше», - розповів пасажир.

«Нас запустили в бік порома, як годиться, ми вже пройшли митницю, і після цього нам сказали: «хлопці, ми вас не пропустимо з однієї причини - місце перевантажене, але так як пором був наполовину тільки завантажений, я припускаю, у них були свої інтереси, тому нас не пропустили», - сказав один водіїв.

В автобусі Ялта - Ростов-на-Дону було багато людей, в тому числі діти, були пасажири з Ялти. Як повідомили очевидці, у деяких людей просто не вистачило терпіння, і люди виходили, забирали речі і добиралися своїм ходом з переправи на Ростов, так як деяким терміново потрібно було в аеропорт або на поїзд. Гроші за квитки нікому не повернули.