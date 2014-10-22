Турчинов: Говорити про коаліційну угоду можна лише після виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв'ю одному з українських телеканалів, відповідаючи на питання щодо того, що президент України Петро Порошенко дав завдання своїй політичній силі підготувати проект коаліційної угоди.

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"Реально говорити про коаліційну угоду можна буде тільки тоді, коли Центральна виборча комісія оголосить результати. По-перше, ми навіть не знаємо, які політичні сили подолають 5-відсотковий бар'єр", - сказав спікер.

Він зауважив, що "демократичні сили сформують більшість, демократичні, проєвропейські сили сформують уряд". "Інше питання - яка буде конфігурація уряду і хто буде очолювати", - додав Турчинов.

Крім того, він також наголосив, що в Україні має відбуватися реформування економіки та соціальної сфери.