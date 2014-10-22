Турчинов: Говорити про коаліційну угоду можна лише після виборів
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов вважає, що говорити про коаліційну угоду можна лише після оголошення результатів виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв'ю одному з українських телеканалів, відповідаючи на питання щодо того, що президент України Петро Порошенко дав завдання своїй політичній силі підготувати проект коаліційної угоди.
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"Реально говорити про коаліційну угоду можна буде тільки тоді, коли Центральна виборча комісія оголосить результати. По-перше, ми навіть не знаємо, які політичні сили подолають 5-відсотковий бар'єр", - сказав спікер.
Він зауважив, що "демократичні сили сформують більшість, демократичні, проєвропейські сили сформують уряд". "Інше питання - яка буде конфігурація уряду і хто буде очолювати", - додав Турчинов.
Крім того, він також наголосив, що в Україні має відбуватися реформування економіки та соціальної сфери.